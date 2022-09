Bonus IMU, detrazione del 50% per queste categorie (Di lunedì 19 settembre 2022) Uno sconto sul pagamento dell’IMU arriva per determinati proprietari. Chi ne può usufruire e come fare la domanda L’IMU viene considerata un’imposta molto penalizzante per i proprietari di casa. In particolare è destinata a coloro che possiedono una seconda casa non di abitazione. È esente dal pagamento dell’IMU la prima casa di residenza, ad eccezione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Uno sconto sul pagamento dell’IMU arriva per determinati proprietari. Chi ne può usufruire e come fare la domanda L’IMU viene considerata un’imposta molto penalizzante per i proprietari di casa. In particolare è destinata a coloro che possiedono una seconda casa non di abitazione. È esente dal pagamento dell’IMU la prima casa di residenza, ad eccezione L'articolo proviene da Consumatore.com.

PMI_it : Bonus IMU per immobili D2: domande dal 28 settembre: Modello e istruzioni per la richiesta e l'utilizzo del credito… - AgevolazioniTI : #TURISMO: #BONUS #IMU, ONLINE ISTRUZIONI E DATE Online le date per fruire del bonus IMU per le imprese turistiche:… - Maurizi96745767 : @angela_massi @MarcoRani2 @Moonlightshad1 Aumento 14^ per i pensionati al minimo, l’IMU era stata reintrodotta da M… - animarock80 : Bonus Imu 2022 per le aziende del turismo, come richiederlo - stati_generali : Come procedere per richiedere il bonus Imu 2022 -