Ascolti TV 18 settembre 2022 | calo domenicale per Reazione a Catena

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nella giornata di ieri 18glitv ottenuti da Rai e Mediaset si sono rivelati abbastanza discreti. Nella fascia Prime Time la battaglia si è tenuta tra le repliche di Lolita Lobosco e il ritorno sul piccolo schermo di Enrico Papi con 'Scherzi a parte'. Tra i game show, parlando di audience, troviamo dei numeri rilevanti. Tra Caduta Libera,e Soliti Ignoti - Il ritorno, il divertimento e lo svago temporaneo non sono mancati, anzi!TV ieri 18Prime Time, torna Enrico Papi in Scherzi a parte Nel Prime Time di Rai 1 ha infiammato la fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco', vista da 2.9 milioni di persone e uno share del 19.1%. Canale 5 ha dato il via alla nuova stagione di ‘Scherzi a parte', guidata da Enrico Papi e seguita da 2.05 ...

