Amici 22, prima puntata: la camicia indossata da Maria De Filippi ha un prezzo shock

Domenica 18 settembre 2022 in occasione della prima puntata di Amici 22, Maria De Filippi ha indossato una camicia Yves Saint Laurent in pura seta. Nera con pois blu, la camicia era molto larga e probabilmente si tratta di un capo unisex, visto che sul web lo indossano anche gli uomini. Il prezzo è proibitivo: ben 790 euro!

