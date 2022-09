Allegri sì o Allegri no, ma il pesce Juve puzza dalla testa (Di lunedì 19 settembre 2022) La Juve si interroga sull’ennesima sconfitta di un inizio di stagione imbarazzante: le colpe di Allegri non devono oscurare quelle della società Sono ore e giorni cruciali per il destino di Max Allegri e della sua Juve. Che forse non lo sarà più tra non molto, perché la spirale negativa in cui la Vecchia Signora si è incastrata non sembra aver più fine. Ma il disastro conclamato non può e non deve essere solamente ascrivibile all’allenatore che, ahimè, il più delle volte è il solo a pagarne le conseguenze. Chiaro, le colpe del livornese sono palesi: squadra senza nerbo, senza gioco e senza identità. E non è certo una novità dopo più di un anno poco convincente. Ma le radici dei recenti fallimenti sono antiche e bisogna risalire al percorso delle ultime quattro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Lasi interroga sull’ennesima sconfitta di un inizio di stagione imbarazzante: le colpe dinon devono oscurare quelle della società Sono ore e giorni cruciali per il destino di Maxe della sua. Che forse non lo sarà più tra non molto, perché la spirale negativa in cui la Vecchia Signora si è incastrata non sembra aver più fine. Ma il disastro conclamato non può e non deve essere solamente ascrivibile all’allenatore che, ahimè, il più delle volte è il solo a pagarne le conseguenze. Chiaro, le colpe del livornese sono palesi: squadra senza nerbo, senza gioco e senza identità. E non è certo una novità dopo più di un anno poco convincente. Ma le radici dei recenti fallimenti sono antiche e bisogna risalire al percorso delle ultime quattro ...

