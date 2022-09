Alessandro Cattelan in teatro con “Salutava sempre” – Info e Biglietti (Di lunedì 19 settembre 2022) Alessandro Cattelan debutta in teatro con “Salutava sempre”. Di seguito tutte le Info, le date e dove acquistare i Biglietti. Il prossimo 26 novembre è prevista la “data zero” ad Alessandria di “Salutava sempre – La Fine di Alessandro Cattelan“, lo show di Alessandro Cattelan che segnerà anche il suo debutto in teatro. Dopo la serie tv su Netflix, aver presentato l’Eurovision Song Contest (insieme a Mika e Laura Pausini) e aver anche annunciato il suo prossimo programma televisivo su Rai 2 (“Stasera c’è Cattelan“), Cattelan continua il suo anno pieno di impegni anche con uno show ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)debutta incon “”. Di seguito tutte le, le date e dove acquistare i. Il prossimo 26 novembre è prevista la “data zero” ad Alessandria di “– La Fine di“, lo show diche segnerà anche il suo debutto in. Dopo la serie tv su Netflix, aver presentato l’Eurovision Song Contest (insieme a Mika e Laura Pausini) e aver anche annunciato il suo prossimo programma televisivo su Rai 2 (“Stasera c’è“),continua il suo anno pieno di impegni anche con uno show ...

