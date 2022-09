Verona | Cioffi | «Un paio di giocatori non sono entrati in campo»

(Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del tecnico degli scaligeri Gabriele, tecnico del, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con la Fiorentina. LA PARTITA. «Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché in avanti non siamo riusciti a tenere il pallone, subendo poi gol su un fallo laterale che è una cosa che non ci possiamo permetterci. Mi sa che avevamo lasciato negli spogliatoi undi… Nel secondo tempo invece siamo stati più ordinati e la Fiorentina è un po’ calata, ma non siamo riusciti a pungere». LA STAGIONE. «Abbiamo avuto un inizio di campionato in salita e ci siamo ritrovati a gestire situazioni extra-calcistiche più grandi di noi, ma la colpa è sempre nostra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e migliorare. Il mercato lungo? Sicuramente ha influito, lavoriamo a pieno regime da solo due ...

MomentiCalcio : #Verona sconfitto: prima vende tutto e ora rischia #Cioffi. - AnsaToscana : Italiano senza voce,Cioffi amaro 'Verona fuori giri'. Tecnico della Fiorentina ha trascinato i suoi a forza di urla… - ansacalciosport : Italiano senza voce,Cioffi amaro 'Verona fuori giri'. Tecnico della Fiorentina ha trascinato i suoi a forza di urla… - infoitsport : Verona, Cioffi: “Inizio in salita ma è colpa nostra” - sportli26181512 : Cioffi: 'Verona, la sosta farà bene. Lasagna e altri oggi non sono stati all'altezza' -

... la Fiorentina ospita ilcon l'intenzione di invertire una tendenza negativa in campionato: la vittoria manca dalla prima giornata. Per la squadra dialtra trasferta difficile dopo ...AMMONITI PRIMA SANZIONE ALVINI Massimiliano (Cremonese)Gabriele (Hellas) ALTRE SANZIONI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BARONI Marco (Lecce): per avere proferito, al ...E' rimasto senza voce, Vincenzo Italiano: durante la partita ha urlato per trascinare la Fiorentina al ritorno alla vittoria. Ha fatto sapere di non essere in grado di presentarsi alla conferenza stam ...Conferenza Cioffi- Il tecnico del Verona amareggiato risponde alle domande sui singoli nel post partita contro la Fiorentina.