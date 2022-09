Una Vita, anticipazioni dal 20 al 24 settembre 2022: Guillermo delude Azucena (Di domenica 18 settembre 2022) Guillermo Sacristan cercherà di riconquistare Azucena Rubio negli episodi Una Vita in onda dal 20 al 24 settembre 2022. Tuttavia, il giovane finirà per deluderla visto che quando lei andrà all'appuntamento, lo vedrà baciarsi con Claudia. Nel frattempo, Aurelio riuscirà a farsi dare da Rodrigo la formula del gas e provocherà una discussione tra i vicini. Felipe, invece, ufficializzerà la relazione con Dori e Ramon si sentirà in colpa per quanto fatto insieme a Fidel. Una Vita, trame dal 20 al 24 settembre 2022: Aurelio riesce a far cedere Rodrigo Aurelio per convincere Rodrigo a dargli la formula del gas nervino, porterà Valeria da lui e minaccerà di ucciderla nel caso in cui si rifiutasse ancora di dargli ciò che vuole. A quel punto, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022)Sacristan cercherà di riconquistareRubio negli episodi Unain onda dal 20 al 24. Tuttavia, il giovane finirà perrla visto che quando lei andrà all'appuntamento, lo vedrà baciarsi con Claudia. Nel frattempo, Aurelio riuscirà a farsi dare da Rodrigo la formula del gas e provocherà una discussione tra i vicini. Felipe, invece, ufficializzerà la relazione con Dori e Ramon si sentirà in colpa per quanto fatto insieme a Fidel. Una, trame dal 20 al 24: Aurelio riesce a far cedere Rodrigo Aurelio per convincere Rodrigo a dargli la formula del gas nervino, porterà Valeria da lui e minaccerà di ucciderla nel caso in cui si rifiutasse ancora di dargli ciò che vuole. A quel punto, ...

