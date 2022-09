Traffico Roma del 18-09-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in apertura le code per incidente avvenuto sulla statale Pontina tra Castelno e Castel di Decima versola strada in precedenza chiusa è riaperta alsulla carreggiata opposta verso Pomezia si sta in coda per lavori tra Spinaceto e Castel di Decima poco ilsul resto della rete viaria della città metropolitana diè in corso ala settimana Europea della mobilità che vede Tra l’altro per la giornata di oggi domenica 18 settembre la chiusura ale mezzi pubblici di via Appia Antica tra Porta San Sebastiano e via Cecilia metella chiusura prevista fino alle ore 18 deviazioni per le linee 118 218 e 660 è da questa mattina ha chiuso per allagamento un tratto della via ...