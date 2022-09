Toronto, troppo dolore per Insigne: ha deciso di prendersi una pausa dal calcio giocato (Di domenica 18 settembre 2022) Le voci che si rincorrevano da giorni, alla fine, purtroppo, sono state confermate. L’attaccante del Toronto ed ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha perso il terzo figlio che stava aspettando dalla moglie Genny Darone. Durante il sesto mese di gravidanza, infatti, ci sarebbero state delle complicazioni che hanno portato al fatale evento. Da giorni, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Le voci che si rincorrevano da giorni, alla fine, pur, sono state confermate. L’attaccante deled ex capitano del Napoli, Lorenzo, ha perso il terzo figlio che stava aspettando dalla moglie Genny Darone. Durante il sesto mese di gravidanza, infatti, ci sarebbero state delle complicazioni che hanno portato al fatale evento. Da giorni, L'articolo

