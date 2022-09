Serie C, Girone C 2022/23: termina in pareggio tra Potenza e Foggia, 1-1 al Viviani (Di domenica 18 settembre 2022) termina 1-1 la sfida tra Potenza e Foggia valevole per la quarta giornata del Girone C di Serie C 2022/2023. Entrambe restano a quota 4 punti in classifica. Vantaggio rossoblù già al termine della prima frazione di gioco. E’ Caturano a ritrovare finalmente il gol e a firmare il primo vantaggio per i padroni di casa: l’attaccante ’90 riceve palla dalla sinistra e riesce a metterla dentro con un mancino al volo. Il pareggio viene ristabilito al 60esimo minuto da Schenetti. Il centrocampista rossonero in area incrocia bene e spiazza il portiere insaccando il pallone all’angolino basso di destra. Si presenta all’84esimo l’occasione per il Potenza di tornare in vantaggio, rigore concesso dall’arbitro per fallo di mani in area. Sul dischetto si presenza ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022)1-1 la sfida travalevole per la quarta giornata delC di/2023. Entrambe restano a quota 4 punti in classifica. Vantaggio rossoblù già al termine della prima frazione di gioco. E’ Caturano a ritrovare finalmente il gol e a firmare il primo vantaggio per i padroni di casa: l’attaccante ’90 riceve palla dalla sinistra e riesce a metterla dentro con un mancino al volo. Ilviene ristabilito al 60esimo minuto da Schenetti. Il centrocampista rossonero in area incrocia bene e spiazza il portiere insaccando il pallone all’angolino basso di destra. Si presenta all’84esimo l’occasione per ildi tornare in vantaggio, rigore concesso dall’arbitro per fallo di mani in area. Sul dischetto si presenza ...

sportface2016 : #SerieC, Girone C 2022/23: termina in pareggio tra #Potenza e #Foggia, 1-1 al Viviani - robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: M91CROTONE: IL TACCUINO FLASH DI A. MILANO - 4° TURNO SERIE C GIRONE C CROTONE - MONTEROSI TU… - robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: 91CROTONE: IL TACCUINO FLASH DI A. MILANO - 4° TURNO SERIE C GIRONE C CROTONE - MONTEROSI TUS… - NotiziarioC : #SerieD girone #A, tutti i #risultati e la nuova #classifica. Riecco l'#Asti ai piani alti. #Sanremese a punteggio… - NotiziarioC : #SerieD girone #B, tutti i #risultati e la nuova #classifica. #Lumezzane ko, frena il #Varese -