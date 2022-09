Segna il Lecce, muore all’Arechi. Polemiche per i soccorsi (Di domenica 18 settembre 2022) Un malore è stato fatale per un grande tifoso della Salernitana Peppe Parisi, che al momento del gol-vittoria del Lecce nella serata di venerdì si è accasciato sulle scale della tribuna, da dove assisteva alla partita, ed il suo cuore, purtroppo, non ha retto. Forse è deceduto per infarto. Anche se c’è stato l’intervento dei medici e di un’autoambulanza per il trasporto in ospedale del tifoso, i soccorsi non sono stati sufficienti per salvargli la vita. Ma proprio su questo episodio, avvenuto all’Arechi, ci sono state e si sono scatenate anche tante Polemiche soprattutto da parte di coloro che si trovavano in tribuna vicino al tifoso che si è sentito male. Qualcuno parla anche di soccorsi non immediati, altri tifosi chiedono che sia attuato all’interno dello stadio un controllo maggiore con ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 settembre 2022) Un malore è stato fatale per un grande tifoso della Salernitana Peppe Parisi, che al momento del gol-vittoria delnella serata di venerdì si è accasciato sulle scale della tribuna, da dove assisteva alla partita, ed il suo cuore, purtroppo, non ha retto. Forse è deceduto per infarto. Anche se c’è stato l’intervento dei medici e di un’autoambulanza per il trasporto in ospedale del tifoso, inon sono stati sufficienti per salvargli la vita. Ma proprio su questo episodio, avvenuto, ci sono state e si sono scatenate anche tantesoprattutto da parte di coloro che si trovavano in tribuna vicino al tifoso che si è sentito male. Qualcuno parla anche dinon immediati, altri tifosi chiedono che sia attuato all’interno dello stadio un controllo maggiore con ...

