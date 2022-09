Roberto De Zerbi riparte dalla Premier League

MCriscitiello : DE ZERBI-BRIGHTON, AVANTI CON OTTIMISMO Procede con ottimismo la trattativa tra Roberto De Zerbi e il Brighton, che… - MCriscitiello : Contatto in mattinata tra il Brighton e Roberto De Zerbi. Trattativa appena iniziata @tvdellosport… - CalcioPillole : Il #Brighton ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Roberto #DeZerbi sulla panchina del club: ecco il comunicato d… - ServadeiDanilo : Kaoru Mitoma ha un nuovo allenatore e sarà un gran intenditore quando si parla di qualità come Roberto De Zerbi ????… - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE ??? #Brighton, il dopo #Potter parla italiano ?? #DeZerbi è il nuovo allenatore dei Seagulls #LBDV #LeBomb… -

Tra i profili attenzionati, c'è quello diDe, libero dopo l'ultima esperienza allo Shakhtar Donetsk , terminata in anticipo. Lo stop alla Premier League per la morte della Regina ...Si va da un cavallo di ritorno come Claudio Ranieri , nome di sicuro affidamento, aDe, svincolatosi dall'esperienza in Ucraina. Sull'ex Sassuolo c'è però anche il Brighton , con cui i ...BRIGHTON DE ZERBI Dopo l'esperienza ucraina, ecco quella inglese per Roberto De Zerbi: il mister italiano ha firmato un contratto di quattro anni con il ...(Adnkronos) – Roberto De Zerbi ricomincia dalla Premier League, è il nuovo allenatore del Brighton. Il tecnico italiano – che non ha aspettato nuovi sviluppi in Italia magari legati alla panchina dell ...