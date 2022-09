Re Carlo pronto a cambiare le leggi per eliminare Andrea e Harry dalla monarchia (Di domenica 18 settembre 2022) Re Carlo III avrebbe in mente grandi stravolgimenti all’interno della monarchia. Passati i giorni di lutto e il funerale della regina Elisabetta, dunque, gli inglesi potrebbero assistere a riforme e cambiamenti radicali. Una decisione importante riguarderebbe il fratello – il principe Andrea – il figlio Harry e la nipote Beatrice di York. Il nuovo re, infatti, avrebbe in cuore di cambiare la legge su chi può assumere un ruolo all’interno dell’importantissimo Consiglio di Stato. La sua decisione, dunque, potrebbe provocare un enorme cambiamento all’interno della Famiglia Reale. AnsaPer legge, infatti, i tre interessati avrebbero già acquisito un ruolo di primo piano nella monarchia di Carlo. Ma il nuovo Sovrano sarebbe pronto a modificare le cose ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 settembre 2022) ReIII avrebbe in mente grandi stravolgimenti all’interno della. Passati i giorni di lutto e il funerale della regina Elisabetta, dunque, gli inglesi potrebbero assistere a riforme e cambiamenti radicali. Una decisione importante riguarderebbe il fratello – il principe– il figlioe la nipote Beatrice di York. Il nuovo re, infatti, avrebbe in cuore dila legge su chi può assumere un ruolo all’interno dell’importantissimo Consiglio di Stato. La sua decisione, dunque, potrebbe provocare un enorme cambiamento all’interno della Famiglia Reale. AnsaPer legge, infatti, i tre interessati avrebbero già acquisito un ruolo di primo piano nelladi. Ma il nuovo Sovrano sarebbea modificare le cose ...

