Politano: «Dovevo andare via? Ho parlato col mister ed abbiamo risolto alcuni problemi»

L'attaccante del Napoli,Matteo Politano, commenta a Sky Sport la vittoria sul campo del Milan Spalletti? «Era contento per la partita, ci tenevamo a far bene anche se eravamo stanchi. Siamo partiti così così, poi abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni» «Sono arrivati giocatori giovani e forti in estate, si sono messi a disposizione e noi dal primo giorno pensavamo di essere forti per il campionato. Dobbiamo solo continuare così e pensare partita dopo partita» Differenze con lo scorso anno? «C?'é consapevolezza di essere forti, ogni partita l'affrontiamo in ogni modo a prescindere dall'avversario. Sono sicuro che così potremo arrivare in alto» Kvaratskhelia? «Mi sono accorto di quanto sia forte sin dal primo giorno, è un giovane che ha bisogno di continuità: abbiamo iniziato da poco, se penso anche a Kim è un altro che si è ...

