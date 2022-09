Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy: Guignard e Fabbri in trionfo, Memola 3° davanti a Rizzo (Di domenica 18 settembre 2022) A Bergamo si è concluso il Lombardia Trophy, tappa delle Challenger Series di Pattinaggio artistico. Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno vinto tra le coppie di danza: 124.76 nel free dance e trionfo con il punteggio complessivo di 211.85, ampiamente davanti ai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (183.60) e ai cechi Natalie Taschlerova e Filip Taschler (183.55). Elisabetta Leccardi e Mattia Dalla Torre terminano al settimo posto con 145.71, appena davanti a Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (146.38). Matteo Rizzo ha rialzato la testa dopo lo short program sottotono disputato ieri, oggi si è reso protagonista di un buon free skating (148.95) ed è risalito fino al quarto posto con il punteggio di 226.67. A ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) A Bergamo si è concluso il, tappa delle Challenger Series di. Charlenee Marcohanno vinto tra le coppie di danza: 124.76 nel free dance econ il punteggio complessivo di 211.85, ampiamenteai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (183.60) e ai cechi Natalie Taschlerova e Filip Taschler (183.55). Elisabetta Leccardi e Mattia Dalla Torre terminano al settimo posto con 145.71, appenaa Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (146.38). Matteoha rialzato la testa dopo lo short program sottotono disputato ieri, oggi si è reso protagonista di un buon free skating (148.95) ed è risalito fino al quarto posto con il punteggio di 226.67. A ...

