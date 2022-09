Papa | ' no a politiche inique e condotte disoneste | non restare indifferenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Città del Vaticano, 18 set. (Adnkronos) - "Per ereditare la vita eterna non serve accumulare i beni di questo mondo, ma ciò che conta è la carità che avremo vissuto nelle nostre relazioni fraterne. Ecco allora l'invito di Gesù: non usate i beni di questo mondo solo per voi stessi e per il vostro egoismo, ma servitevene per generare amicizie, per creare relazioni buone, per agire nella carità, per promuovere la fraternità ed esercitare la cura verso i più deboli". CosìFrancesco nell'Angelus da piazza San Pietro. "Anche nel mondo di oggi - evidenzia il- ci sono storie di corruzione come quella che il Vangelo ci racconta;, egoismi che dominano le scelte dei singoli e delle istituzioni, e tante altre situazioni oscure. Ma a noi cristiani ...