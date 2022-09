Luciano Bassani | il dottore narratore

Leggi su panorama

(Di domenica 18 settembre 2022) È un medico fisiatra, con una grande passione per la scrittura. Nel nuovo libro Quante storie! racconta, romanzandoli ma non troppo, i tanti personaggi eccentrici, comici, dolenti, unici, che ha incontrato nel corso della sua lunga carriera. Sono anime erranti, eccentriche, inconsapevolmente comiche, dolcemente tragiche, comunque ubriache di vita. C’è la signora claudicante che organizza sedute spiritiche in cui finisce a scarabocchiare geroglifici, il malavitoso recidivo che non riesce a non esibire opulenza, il santone che si nutre di solo sole, il bon vivant condannato a frequentare, oltre alle belle donne, pure il carcere. C’è una mucca rabbiosa e violenta, che prima colpisce e ferisce, poi si allontana beffarda sculettando; il cane predone, ladro di faraone, inseguito per i meandri di un castello da un conte, il suo cuoco e i camerieri. Sono tutti personaggi non più in cerca ...