La Juve perde anche a Monza. Allegri appeso ad un filo (Di domenica 18 settembre 2022) Si chiude con la prima vittoria in Serie A del Monza la gara al Brianteo contro la Juventus. Una partita che non ha avuto grandi guizzi se non quello relativo all'espulsione di Di Maria sul finire del primo tempo per una gomitata a Izzo che ha lasciato la formazione bianconera in 10 uomini per tutto il secondo tempo. Al 74esimo arriva la rete del Monza a opera di Gytkjær! Ciurria porta palla sulla destra, ad altezza trequarti punta De Sciglio e se la sposta sul sinistro. Il numero 84 fa partire un cross di mancino, con Gytkjær che si infila alle spalle di Gatti e batte Perin con un destro di controbalzo alla sinistra del portiere bianconero. Un a partita che sancisce la prima vittoria per Palladino, appena arrivato alla panchina del Monza, e l'ennesima sconfitta per Massimiliano Allegri, la sua ...

