La guerra in Ucraina è sempre più cruenta (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo 7 mesi di guerra in Ucraina l'esercito di Putin ha aumentato gli attacchi contro gli obiettivi civili. La strategia moscovita vira su attacchi sempre più cruenti dopo le sconfitte ad opera della controffensiva di Kiev. Lo afferma l'ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico, secondo il quale la Russia ha reagito alle battute d'arresto militari dell'ultima settimana aumentando gli attacchi missilistici contro le infrastrutture civili "anche se non hanno alcun impatto militare". La mossa, secondo l'intelligence inglese, punta a distruggere il morale del popolo ucraino.

