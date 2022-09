Infortunio Musso | ko dopo scontro con Demiral Colpo alla testa

serieAnews_com : ???? #Atalanta, tegola dopo pochi minuti di gioco contro la #Roma: #Musso out per uno scontro con #Demiral - DiMarzio : #RomaAtalanta, #Musso costretto al cambio dopo 6 minuti - romanewseu : 7' - Dopo alcuni minuti di gioco fermo, a causa dell'infortunio di Musso, riprende il match #RomaAtalanta 0-0 #ASRoma #Romanewseu - Erniaimperator2 : L'infortunio di Musso è dannoso Sportiello è un fenomeno Impossibile segnare -

Goal.com

al terzo arbitro. Gioco ripreso dopo una breve pausa. 32 - 11, la forbice si allarga. ... Rientranelle fila di Ravenna. Masciadri! 42 - 18, tripla di. Rientrano Meluzzi e ...... 2022 Infatti, come riporta l'inviato di Calciomercato.it, Giorgio, oggi pomeriggio Petagna ha interrotto l'allenamento per un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno da valutare in ... Infortunio per Musso in Roma-Atalanta: scontro con Demiral, esce dopo 8 minuti Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...