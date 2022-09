Il tifone Nanmadol fa tremare la New Japan, cancellati due eventi (Di domenica 18 settembre 2022) La New Japan Pro Wrestling ha cancellato l’evento Burning Spirit di oggi. L’annullamento è dovuto al tifone Nanmadol, che dovrebbe abbattersi nel sud del Giappone. La tempesta è entrata in contatto con l’isola giapponese di Kyushu, costringendo i cittadini ad evacuare. Per questo motivo, i fan dei New Japan hanno ricevuto una notizia spiacevole: un secondo spettacolo è stato cancellato. Anche Burning Spirit di lunedì 19 settembre è stato annullato a causa delle pericolose condizioni meteo. Lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi al Fukuoka Island City Forum. La card avrebbe dovuto vedere i giovani leoni della NJPW Yuto Nakashima contro Kosei Fujita in azione singola. BUSHI e Shingo Takagi dei Los Ingobernables de Japon avrebbero affrontato KENTA e El Phantasmo del Bullet Club. Secondo quanto riporta ANSA, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 18 settembre 2022) La NewPro Wrestling ha cancellato l’evento Burning Spirit di oggi. L’annullamento è dovuto al, che dovrebbe abbattersi nel sud del Giappone. La tempesta è entrata in contatto con l’isola giapponese di Kyushu, costringendo i cittadini ad evacuare. Per questo motivo, i fan dei Newhanno ricevuto una notizia spiacevole: un secondo spettacolo è stato cancellato. Anche Burning Spirit di lunedì 19 settembre è stato annullato a causa delle pericolose condizioni meteo. Lo spettacolo avrebbe dovuto svolgersi al Fukuoka Island City Forum. La card avrebbe dovuto vedere i giovani leoni della NJPW Yuto Nakashima contro Kosei Fujita in azione singola. BUSHI e Shingo Takagi dei Los Ingobernables de Japon avrebbero affrontato KENTA e El Phantasmo del Bullet Club. Secondo quanto riporta ANSA, ...

