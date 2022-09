Energia: Berlusconi, 'tetto prezzo gas valore simbolico più che pratico' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Il tetto al prezzo del gas "è una mossa che ha più un valore simbolico che pratico. Poiché la crisi ha ragioni politiche e non economiche, non è affatto detto, anzi è difficile, che la Russia ceda e accetti quel prezzo". Così Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Zona bianca' in onda questa sera su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Ilaldel gas "è una mossa che ha più unche. Poiché la crisi ha ragioni politiche e non economiche, non è affatto detto, anzi è difficile, che la Russia ceda e accetti quel". Così Silvioin un'intervista a 'Zona bianca' in onda questa sera su Retequattro.

