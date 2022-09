Elezioni 2022, Letta: “Renzi non è Macron, lontani anni luce” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho conosciuto Macron, ho avuto modo di frequentare Macron. Renzi non è Macron, siamo lontani anni luce”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘In onda’ su La7. “Anche Mussolini ha vinto le Elezioni”, ha detto replicando a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che ha risposto alle polemiche sul suo atteggiamento nei riguardi del premier ungherese, Viktor Orban, sottolineando che ha vinto le Elezioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho conosciuto, ho avuto modo di frequentarenon è, siamo”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘In onda’ su La7. “Anche Mussolini ha vinto le”, ha detto replicando a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che ha risposto alle polemiche sul suo atteggiamento nei riguardi del premier ungherese, Viktor Orban, sottolineando che ha vinto le. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

