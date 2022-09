Elemosiniere del Vaticano in Ucraina: “I russi sparano a qualsiasi cosa si muova. Non ci sono leggi, nessun codice” (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo la sparatoria che l’ha coinvolto nella giornata di ieri, 17 settembre, il cardinale Konrad Krajewski, inviato del Papa in Ucraina, si sposterà oggi da Zaporizhia a Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. “Parto e vado avanti, nella città più distrutta”, ha riferito in un messaggio all’agenzia dei vescovi. Krajewski ha anche raccontato, attraverso una testimonianza audio mandata ai media vaticani, la dinamica del pericolo corso ieri, mentre portava aiuti sulla linea del fronte: “È difficile entrare nella zona di guerra perché lì non ci sono leggi, nessun codice. I russi sparano a qualsiasi cosa si muova. Siamo stati avvertiti e istruiti a lasciare semplicemente il cibo e scappare velocemente, anche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo la sparatoria che l’ha coinvolto nella giornata di ieri, 17 settembre, il cardinale Konrad Krajewski, inviato del Papa in, si sposterà oggi da Zaporizhia a Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. “Parto e vado avanti, nella città più distrutta”, ha riferito in un messaggio all’agenzia dei vescovi. Krajewski ha anche raccontato, attraverso una testimonianza audio mandata ai media vaticani, la dinamica del pericolo corso ieri, mentre portava aiuti sulla linea del fronte: “È difficile entrare nella zona di guerra perché lì non ci. Isi. Siamo stati avvertiti e istruiti a lasciare semplicemente il cibo e scappare velocemente, anche per ...

