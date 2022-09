Dramma Insigne

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 settembre 2022) Giusto non dimenticare "sta affrontando un problema familiare e non si allenerà". È quanto fa sapere TFC Talk, rivelando problemi personali dell'ex capitano del Napoli. Questi problemi familiari si riferiscono al, che Lorenzo e Genny, stanno vivendo per la perdita di un figlio durande la gravidanza.Da settimane l'ex capitano del Napoli non si allena e Mimmo Criscito, suo grande amico, gli è vicino.Giusto essere vicini a Lorenzo ed alla sua famiglia ed è giusto non dimenticare tutto quello che lui ha fatto per il Napoli, nonostante alcuni cotrasti con la presidenza , negli ultimi anni. Un abbraccio forte alla famiglia