Blake Lively pubblica le sue foto col pancione e chiede ai paparazzi di lasciarla in pace: “Spaventate i miei figli!” (Di domenica 18 settembre 2022) Un annuncio a sorpresa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è quello fatto dall’attrice Blake Lively, che ha deciso così di rivelare al mondo di essere in dolce attesa del suo quarto figlio. Ebbene sì, dopo James, nata nel 2014, Inez, venuta al mondo nel 2016, e Betty, la piccola di casa nata nel 2019, la star e il marito Ryan Reynolds sono pronti ad accogliere il loro quartogenito. Nelle ultime ore, proprio la Lively ha pubblicato un lungo post su Instagram. “Ecco foto di me incinta nella vita reale, così gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace. Spaventate me e i miei figli. Grazie a tutti per tutto l’amore e la stima e per continuare a smettere di seguire account e ... Leggi su isaechia (Di domenica 18 settembre 2022) Un annuncio a sorpresa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è quello fatto dall’attrice, che ha deciso così di rivelare al mondo di essere in dolce attesa del suo quarto figlio. Ebbene sì, dopo James, nata nel 2014, Inez, venuta al mondo nel 2016, e Betty, la piccola di casa nata nel 2019, la star e il marito Ryan Reynolds sono pronti ad accogliere il loro quartogenito. Nelle ultime ore, proprio lahato un lungo post su Instagram. “Eccodi me incinta nella vita reale, così gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno inme e ifigli. Grazie a tutti per tutto l’amore e la stima e per continuare a smettere di seguire account e ...

koala_targaryen : RT @IsaeChia: Blake Lively pubblica le sue foto col pancione e chiede ai paparazzi di lasciarla in pace: “Spaventate i miei figli!” Selvag… - IsaeChia : Blake Lively pubblica le sue foto col pancione e chiede ai paparazzi di lasciarla in pace: “Spaventate i miei figli… - msfabiola_ : Belle le foto pubblicate da Blake Lively, molto meno bello il fatto che sia stata costretta a pubblicarle per togli… - DryIce23 : Acciminchia ma Blake Lively è di nuovo incinta e come lo biasimiamo Ryan Reynolds non si può non si può - PazzoperPazzo : Paragonare Torino a Roma è come paragonare Platinette a Blake Lively dai, fate i seri -