Andreas Muller: la dedica per Veronica Peparini, fuori da Amici 22 (Di domenica 18 settembre 2022) La dedica di Andreas Muller In queste ore è partito ufficialmente Amici 22. Come sappiamo a lasciare il programma sono state Anna Pettinelli e Veronica Peparini, sostituite da Arisa ed Emanuel Lo. Poco fa così sui social a scrivere una bellissima dedica proprio per Veronica è stato Andreas Muller. Queste le dichiarazioni del ballerino: “Credo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 settembre 2022) LadiIn queste ore è partito ufficialmente22. Come sappiamo a lasciare il programma sono state Anna Pettinelli e, sostituite da Arisa ed Emanuel Lo. Poco fa così sui social a scrivere una bellissimaproprio perè stato. Queste le dichiarazioni del ballerino: “Credo L'articolo proviene da Novella 2000.

MondoTV241 : Amici 22, Andreas Muller shock, attacca tutti per l'esclusione di Veronica Peparini, ecco le sue parole… - FabioTraversa : RT @vivonelkaos: Andreas Muller dice la sua sulla non presenza al tavolo dei professori della sua compagna Veronica Peparini dopo 10 anni #… - vivonelkaos : Andreas Muller dice la sua sulla non presenza al tavolo dei professori della sua compagna Veronica Peparini dopo 10… - zazoomblog : Andreas Muller e la dedica a Veronica Peparini: “Può fare strano non vederti ad Amici 22 ma…” - #Andreas #Muller… - IsaeChia : Andreas Muller e la dedica a Veronica Peparini: “Può fare strano non vederti ad #Amici22 ma…” Il ballerino ha volu… -