Alessandra Amoroso, arriva la reazione della cantante ai rumor sul suo fidanzamento con Aiello

Da qualche ora non si fa che parlare della presunta relazione tra Alessandra Amoroso e Aiello. Stanno infatti circolando delle voci che vedono come protagonisti i due cantanti. Tutto è partito da alcuni video diventati virali sui social. In questi compare Aiello al concerto a San Siro di Alessandra. E non solo. Sono online anche alcuni video di lei ad un recente concerto dell'artista calabrese. I rumors, poi, sono stati ulteriormente alimentati da foto che li ritraggono insieme durante l'estate appena trascorsa. Pochi minuti fa, però, è intervenuta l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi la quale, ironizzando, ha voluto categoricamente smentire la storia d'amore con Aiello. Su twitter la salentina ha scritto: E dopo l'autografo sul cuscino negato, ...

