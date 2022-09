Ultime Notizie – Vaccino covid, studio: nelle donne migliore risposta, ma cala più in fretta (Di sabato 17 settembre 2022) Diversi nel modo di ammalarsi di covid-19, lui e lei sono diversi anche nella reazione ai vaccini. Le donne rispondono meglio alla vaccinazione contro Sars-Cov-2 ma vedono anche calare più repentinamente l’effetto. Questa la conclusione di uno studio dell’Istituto superiore di sanità, presentato in via preliminare al congresso internazionale di Medicina di genere, in corso al Centro congressi di Padova. Per valutare la diversa risposta degli anticorpi anti-Spike a due dosi di Vaccino a mRna, i ricercatori hanno raccolto i dati degli operatori sanitari, i primi ad essere esposti all’infezione da Sars-CoV-2 e i primi a ricevere il Vaccino. Sono stati esaminati i dati di 136 maschi e 385 femmine che lavorano in un ospedale a Roma, vaccinati con due dosi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Diversi nel modo di ammalarsi di-19, lui e lei sono diversi anche nella reazione ai vaccini. Lerispondono meglio alla vaccinazione contro Sars-Cov-2 ma vedono anchere più repentinamente l’effetto. Questa la conclusione di unodell’Istituto superiore di sanità, presentato in via preliminare al congresso internazionale di Medicina di genere, in corso al Centro congressi di Padova. Per valutare la diversadegli anticorpi anti-Spike a due dosi dia mRna, i ricercatori hanno raccolto i dati degli operatori sanitari, i primi ad essere esposti all’infezione da Sars-CoV-2 e i primi a ricevere il. Sono stati esaminati i dati di 136 maschi e 385 femmine che lavorano in un ospedale a Roma, vaccinati con due dosi di ...

