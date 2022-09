Traffico Roma del 17-09-2022 ore 19:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione poco Traffico durante questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrato lungo l’interna tra casina E sulla A12 Roma-civitavecchia torno a regolare il Traffico dopo i disagi in entrambe le direzioni causate da un incendio tra Torre in Pietra e Ladispoli lavori e Traffico sulla Cassia bis dove non si escludono ulteriori rallentamenti tra il Gray via della Giustiniana In entrambe le direzioni uguali condizioni di viaggio sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e pratica di mare anche qui su tutti e due i sensi di marcia e nella città di Roma al Nomentano torna gradualmente alla normalità alla circolazione lungo il sottovia Ignazio Guidi verso piazzale Flaminio dopo le difficoltà causate da un albero caduto sulla carreggiata di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione pocodurante questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrato lungo l’interna tra casina E sulla A12-civitavecchia torno a regolare ildopo i disagi in entrambe le direzioni causate da un incendio tra Torre in Pietra e Ladispoli lavori esulla Cassia bis dove non si escludono ulteriori rallentamenti tra il Gray via della Giustiniana In entrambe le direzioni uguali condizioni di viaggio sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e pratica di mare anche qui su tutti e due i sensi di marcia e nella città dial Nomentano torna gradualmente alla normalità alla circolazione lungo il sottovia Ignazio Guidi verso piazzale Flaminio dopo le difficoltà causate da un albero caduto sulla carreggiata di ...

quotidianolazio : Roma, autista #Atac guida con un occhio al traffico e l'altro alla partita della ... - - VAIstradeanas : 19:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romamobilita : #viabilità Traffico intenso in via Appia (Colli Albani-Re di Roma) - romamobilita : Traffico intenso in Via Appia tra Colli Albani e P.zza Re di Roma in Via Prenestina tra Viale Palmiro Togliatti e Largo Irpinia - VAIstradeanas : 18:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -