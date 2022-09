Traffico Roma del 17-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità la settimana della mobilità in occasione di questo evento oggi sino alle 20:30 pedonalizzata via del Corso domani invece dalle 9 alle 18 a essere pedonalizzata sarà la più antica tra Porta San Sebastiano e il Mausoleo di Cecilia metella le deviazioni bus in dettaglio sono sumobilita.it da ricordare che Sempre nell’ambito della settimana Europea della mobilità oggi per l’intera giornata si può viaggiare gratuitamente sui mezzi ATAC In collaborazione con Luce Verde infomobilità