Sei felice? Ecco le domande che devi porti (Di sabato 17 settembre 2022) Dobbiamo comprendere che la parola "Felicità "nasconde vari concetti, sicuramente la felicità è un concetto vago e uno stato mentale. Se vogliamo essere felici dobbiamo porci delle domande. Quando siamo felici, la nostra salute migliora, così come la nostra mente e anche il nostro patrimonio genetico. Gli effetti della felicità sulla nostra vita sono importanti e dobbiamo imparare a coltivarla per raggiungerla ed essere appagati. La felicità forse dura poco, ma quel, paradossalmente, lo dobbiamo far durare a lungo. Sei felice: Ecco le domande che devi porti(pixabay.com)Una ricerca ha stabilito che nelle persone che sperimentano elevati livelli di felicità, vi è una forte espressione di anticorpi e geni antivirali. La felicità ci rafforza il sistema immunitario.

