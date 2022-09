Richetti si difende | “Dimettermi? Ho denunciato calunnie e falsità”

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Precisiamo un attimo: hanno costruito messaggi falsi e li hanno attribuiti a me. Hanno mandato un video anonimo che racconta cose mai accadute. Io ho, chi mi calunnia no. Sono mesi che accade questo è ora esce ogni tipo die io devo fare chiarezza? Più di così?”. Lo scrive su Twitter il senatore di Azione Matteorispondendo a un post di un utente che scriveva tra l’altro: “Credo che Matteodebba, e mi spiace, dimettersi e consentire alla magistratura di fare chiarezza senza avere alcuno scudo di immunità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

