Regina Elisabetta, chi sono i nipoti che saranno alla veglia di stasera: William e Harry (ai lati opposti del feretro) ma non solo (Di sabato 17 settembre 2022) Ieri i figli di Elisabetta II, stasera gli otto nipoti. Tocca a loro stare accanto al feretro della defunta Regina, in un veglia difficile e sentita. L'appuntamento è fissato per questa sera alle 19:30 a Westminster Hall quando, per quindici minuti, William ed Harry insieme ai figli di Anna, Andrea ed Edoardo renderanno onore alla nonna come segno di affetto e di rispetto. Secondo la Cnn, che si rifà ad una fonte di Palazzo Reale, il principe William starà ad un'estremità del feretro e all'altra ci sarà, invece, Harry. Nonostante il figlio minore di Carlo e Diana, decidendo di vivere oltreoceano con la moglie Meghan Markle, abbia rinunciato allo status di "senior member" della famiglia ...

