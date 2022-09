Quest' anno la produzione di riso calerà del 30%

Leggi su agi

(Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Crolla di oltre il 30% ladelin Italia colpita dagli effetti del meteo pazzo, tra siccità e nubifragi, in un momento in cui l'aumento record dei costi per energia e gasolio provocato dalla guerra in Ucraina sta devastando i bilanci delle aziende agricole. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione dell'inizio della raccolta sui 217mila ettari coltivati in Italia con 9 risaie su 10 concentrate al nord fra la Lombardia e il Piemonte. Di fronte al clima anomalo che ha devastato le produzioni gli agricoltori si sono trovati nella drammatica situazione di dover scegliere chi far sopravvivere: una risaia piuttosto che un'altra, un campo di mais o uno di Carnaroli o Arborio. In alcune zone fra Lombardia e Piemonte si prevedono fino al 40% di perdite, una vera e propria strage con danni per milioni di euro. In ...