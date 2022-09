Papa Francesco: la fornitura di armi all’Ucraina è giustificata (Di sabato 17 settembre 2022) Papa Francesco ha affermato che la fornitura di armi all’Ucraina è giustificata. Il Pontefice ha esortato le parti in guerra ad aprire un dialogo per la pace, ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che l’Ucraina ha tutto il diritto all’autodifesa. Cosa ha detto Papa Francesco sulla fornitura di armi a Kyiv? Parlando ai giornalisti sull’aereo Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022)ha affermato che ladi. Il Pontefice ha esortato le parti in guerra ad aprire un dialogo per la pace, ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che l’Ucraina ha tutto il diritto all’autodifesa. Cosa ha dettosulladia Kyiv? Parlando ai giornalisti sull’aereo

