MotoGP TV8 | orario gara GP Aragon in chiaro | programma e streaming 18 settembre

Il Motomondiale 2022 vedrà culminare domenica 18 settembre il fine settimana del GP d'Aragon, con la gara che si disputerà ad Alcañiz, e sarà valida come quindicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo del GP d'Aragon del Motomondiale con la diretta proposta in tv. Di seguito il calendario, il programma e l'orario d'inizio del fine settimana del GP d'Aragon 2022, quindicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. Diretta in chiaro su TV8.

