Moto3 GP Aragon 2022, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole Guevara, Foggia 6°, Migno lontano

I risultati e la classifica delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Aragon, valido per il mondiale di Moto3. A prendere la pole position è Izan Guevara, che ferma il cronometro in 1:57.868 facendo meglio di Sasaki per nemmeno un decimo. Completa la prima fila Holgado, mentre le Leopard, rispettivamente con Suzuki e Foggia, aprono e chiudono la seconda fila; quinto McPhee. Escluso già in Q1 Andrea Migno, scalzato all'ultimo da Furusato. Ecco quindi la griglia integrale in vista della gara di domani. 

PRIMA FILA 
1. Guevara 
2. Sasaki 
3. Holgado 

SECONDA FILA 
4. Suzuki 
5. McPhee 
6. Foggia 

TERZA FILA 
7. Ortolà 
8. Masia 
9. Nepa 

QUARTA FILA 
10. ...

