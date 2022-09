Massimo Mauro: “Un co*****e al Var fa fare la figura dei cretini a tutti” (Di sabato 17 settembre 2022) “Arriva il coglione di turno che sta davanti al monitor (coglione in generale, non so nemmeno chi ci fosse in Juventus-Salernitana), che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente. Il gol viene così annullato e il risultato falsato, e alla fine tutti fanno la figura dei cretini. Quanto successo all’Allianz Stadium ha affossato il Var“. Così Massimo Mauro torna a parlare dell’episodio chiave di Juventus-Salernitana, con il gol annullato a Milik in pieno recupero. L’ex calciatore è stato intervistato da Il Corriere dello Sport, e ha concluso con un suo parere generale sull’applicazione della tecnologia: “Il Var deve intervenire solo in situazioni oggettive. La valutazione dell’arbitro che sta a pochi metri e che per lui è la più corretta, deve essere insindacabile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Arriva il coglione di turno che sta davanti al monitor (coglione in generale, non so nemmeno chi ci fosse in Juventus-Salernitana), che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente. Il gol viene così annullato e il risultato falsato, e alla finefanno ladei. Quanto successo all’Allianz Stadium ha affossato il Var“. Cosìtorna a parlare dell’episodio chiave di Juventus-Salernitana, con il gol annullato a Milik in pieno recupero. L’ex calciatore è stato intervistato da Il Corriere dello Sport, e ha concluso con un suo parere generale sull’applicazione della tecnologia: “Il Var deve intervenire solo in situazioni oggettive. La valutazione dell’arbitro che sta a pochi metri e che per lui è la più corretta, deve essere insindacabile”. SportFace.

GoalItalia : 'Non sa cosa sia il controllo della palla' Massimo Mauro duro con Vlahovic ?? - GoalItalia : Massimo Mauro non si risparmia ?? - sportmediaset : ??Massimo #Mauro, durante la puntata di @PressingReal del lunedì, dice la sua sul Var e sull'introduzione della tecn… - yassa9898 : RT @GoalItalia: 'Non sa cosa sia il controllo della palla' Massimo Mauro duro con Vlahovic ?? - sportface2016 : Massimo Mauro: 'Un co*****e al #Var che fa fare la figura dei cretini a tutti. Quanto visto in #JuveSalernitana ha… -