Maltempo: tempesta di vento in Abruzzo, danni e disagi (Di sabato 17 settembre 2022) Alberi caduti sulle strade e sui veicoli in sosta, tettoie e tetti scoperchiati, scooter rovesciati a terra, palme e ombrelloni danneggiati sulla spiaggia. Sono solo i primi effetti della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Alberi caduti sulle strade e sui veicoli in sosta, tettoie e tetti scoperchiati, scooter rovesciati a terra, palme e ombrelloni danneggiati sulla spiaggia. Sono solo i primi effetti della ...

GiaPettinelli : Maltempo: tempesta di vento in Abruzzo, danni e disagi - Virus1979C : RT @localteamtv: Tempesta si abbatte su Cervia: alberi caduti #maltempo #cervia #localteam - RalphRo65263415 : Leggo sulle cronache locali che il tratto di costa da Cattolica a Ravenna è stato devastato dalla tempesta di acqua… - chriderri97 : A Rimini è cascata una torretta di salvataggio per il maltempo e l'acqua è arrivata ai lettini, ma mi pare di capir… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Maltempo, ancora una volta alberi giù in via di Luiano: intervento dei volontari de La Racchetta. La… -