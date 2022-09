L'inviato del Papa in Ucraina coinvolto in una sparatoia: illeso (Di sabato 17 settembre 2022) L'inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è stato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, ed era accompagnato da un soldato, dopo aver... Leggi su europa.today (Di sabato 17 settembre 2022) L'delin, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è statoin una sparatoria mentre si trovava insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, ed era accompagnato da un soldato, dopo aver...

