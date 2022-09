Khaby Lame, la star di TikTok: "Mi mantengo con 3 video alla settimana" (Di sabato 17 settembre 2022) Khaby Lame, influencer italiano primatista mondiale su TikTok, ha raccontato la sua vita da vera e propria star dei social network Khaby Lame e il suo successo: “Mi mantengo con 3 video alla settimana” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 17 settembre 2022), influencer italiano primatista mondiale su, ha raccontato la sua vita da vera e propriadei social networke il suo successo: “Micon 3” su Donne Magazine.

games_dwarf : RT @Luxgraph: Khaby Lame: «Mi chiamano compagni che non mi hanno mai calcolato, a scuola ero quello delle case popolari» #corriere #news #2… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “A scuola ero molto sulle mie perché non ero ben visto dai genitori, mi consideravano un possibile delinquente perché venivo d… - Ale78 : Khaby Lame in giro con la scorta schiacciato dal peso delle responsabilità perché lo seguono i bambini - lacittanews : Home Curiosità Khaby Lame si rivela: vuole vincere un Oscar, ma non avrebbe problemi a tornare in fabbrica Di M… - fanpage : “A scuola ero molto sulle mie perché non ero ben visto dai genitori, mi consideravano un possibile delinquente perc… -