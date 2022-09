Italia-Svezia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di sabato 17 settembre 2022) L’Italia affronterà la Svezia nel suo terzo ed ultimo impegno della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Gli Azzurri di Filippo Volandri hanno superato a pieni voti l’esame rappresentato dalla Croazia. Successivamente la vittoria contro l’Argentina, macchiata leggermente dal doppio finale perso in tre set. La nostra Nazionale ha già staccato il pass per le Finals di novembre a Malaga. Ora resta da decidere se lo farà da prima o seconda del proprio raggruppamento. Il capitano potrà contare sulla squadra al completo. E’ ufficialmente rientrato anche Jannik Sinner, che ha fatto il proprio esordio battendo al set decisivo il giovane albiceleste Francisco Cerundolo. Dall’altra parte ci sarà la formazione guidata da Robin Soderling, che potrà contare sui fratelli Ymer oltre che su un doppista esperto del ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) L’affronterà lanel suo terzo ed ultimo impegno della fase a gironi della. Gli Azzurri di Filippo Volandri hanno superato a pieni voti l’esame rappresentato dalla Croazia. Successivamente la vittoria contro l’Argentina, macchiata leggermente dal doppio finale perso in tre set. La nostra Nazionale ha già staccato il pass per le Finals di novembre a Malaga. Ora resta da decidere se lo farà da prima o seconda del proprio raggruppamento. Il capitano potrà contare sulla squadra al completo. E’ ufficialmente rientrato anche Jannik Sinner, che ha fatto il proprio esordio battendo al set decisivo il giovane albiceleste Francisco Cerundolo. Dall’altra parte ci sarà la formazione guidata da Robin Soderling, che potrà contare sui fratelli Ymer oltre che su un doppista esperto del ...

