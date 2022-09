“Il mio mondo è finito”. Addio Giuliano, morto a soli 18 anni per una terribile fatalità: il dolore del padre (Di sabato 17 settembre 2022) Tragedia in famiglia. Muore a soli 18 anni Giuliano De Seta. Nel suo cuore il sogno di diventare ingegnere. Il ragazzo stava svolgendo uno stage alla BC Service di Noventa di Piave e dimostrava di avere notevoli attitudini: “Era bravissimo in tutte le materie e voleva iscriversi al Politecnico di Milano”, racconta la dirigente Anna Maria Zago dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Portogruaro. Giuliano De Seta morto a 18 anni. La frase di dolore del padre riportato sul Gazzettino: “Il mio mondo è finito”. “Nel corso dei colloqui con i genitori il padre ci aveva raccontato che fin da piccolo Giuliano era appassionato di tutto quello che correva”. Giuliano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Tragedia in famiglia. Muore a18De Seta. Nel suo cuore il sogno di diventare ingegnere. Il ragazzo stava svolgendo uno stage alla BC Service di Noventa di Piave e dimostrava di avere notevoli attitudini: “Era bravissimo in tutte le materie e voleva iscriversi al Politecnico di Milano”, racconta la dirigente Anna Maria Zago dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Portogruaro.De Setaa 18. La frase didelriportato sul Gazzettino: “Il mio”. “Nel corso dei colloqui con i genitori ilci aveva raccontato che fin da piccoloera appassionato di tutto quello che correva”....

Corriere : Giuliano, la scuola e i giri in Vespa. Il papà: «Il mio mondo è finito». La telefonata del ministro Bianchi - Pontifex_it : Cari giovani, vi rinnovo il mio invito a partecipare al grande pellegrinaggio di giovani che culminerà nella #GMG d… - _Nico_Piro_ : #14settembre il Trasimeno rischia di sparire, per sempre. Il suo livello è sotto di 160 cm, un record storico. Cosa… - bizcommunityit : Giuliano De Seta, morto a 18 anni in stage: la scuola, la Vespa e il volley. - ludonap01 : ...Per te andrei in capo al mondo... @sissicious Grazie per queste canzoni?? Con questa frase mi ricordo quando sta… -