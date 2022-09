Godard | un altro sguardo possibile

Figlia_di_Putin : RT @valeriolundini: Di Godard fino a l’altro ieri sapevo solo una cosa ed era sbagliata: che era morto già. - Marta61055729 : RT @valeriolundini: Di Godard fino a l’altro ieri sapevo solo una cosa ed era sbagliata: che era morto già. - PLUTOBG : mio fratello mi obbliga a vedere un film su godard (noioso tra l'altro) e poi se ne va MA PUOI - StefanoDAnselmo : RT @valeriolundini: Di Godard fino a l’altro ieri sapevo solo una cosa ed era sbagliata: che era morto già. - FedericaCaiani1 : RT @valeriolundini: Di Godard fino a l’altro ieri sapevo solo una cosa ed era sbagliata: che era morto già. -

Unfilm in cuiracconta del rapporto tra i giovani e la politica (e la società dei consumi) è Masculin, féminin " ancora con Jean - Pierre Léaud " in cui accosta i ragazzi alla linea ...Noto per la sua vena polemica,- apertamente pro - palestinese durante la sua vita - suscitò ... Con la compagna, Anne - Marie Miéville, realizzò, tra l', 'Ici et Ailleurs', un documentario ...Non solo omaggi in Francia perJean-Luc Godard, il grande regista franco-svizzero scomparso martedì all'età di 91 anni. (ANSA) ...Continua la rassegna de Cinema in Festa con una riproduzione che rende omaggio a Jean-Luc Godard: da domenica 18 a giovedì 22 settembre tutti i film a un prezzo speciale. La programmazione prevede per ...