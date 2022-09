(Di sabato 17 settembre 2022) Leil Gran Premio di, il sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito di Monza, vince Max Verstappen che allunga ulteriormente in classifica. Leclerc conquista nuovamente il secondo posto in solitaria, Russell invece guadagna qualche punto su Sainz. Scopriamo anche la classifica. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 335 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 210 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki ...

corsedimoto : LIVE MOTOGP - Piloti MotoGP in azione ad Aragon: La diretta delle prime libere con aggiornamenti sul rientro di Mar… - teglia1998 : @poesiadeimotori Partendo dal presupposto che tutte le classifiche sono personali e quindi è giusto che ognuno ha u… - zazoomblog : F1 le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Italia 2022 - #classifiche #piloti #costruttori - motorboxcom : #F1 Le classifiche iridate dopo l'#ItalianGP: #Verstappen si avvicina al titolo, buon bottino per la #Ferrari nel C… - TeoBellan : Che schifezza il finale della gara di #Formula1 a Monza. Poteva esserci uno spettacolo, invece è stata una figuracc… -

Sono soprattutto i primi due a preoccupare il pilota romano che fino alleha fatto ... in Q2, inscenando il solito triste spettacoli dial pascolo, in mezzo alla pista o fuori dal ...Tra idi casa di 4° Raggruppamento Corrado Silliti su Alfa Romeo 75 3.0, immancabile la ...Campionato Italiano Velocità Montagna dopo 11 gare: Assoluta: 1 Faggioli 200; 2 Degasperi ...In SBK lo svizzero spezza l’egemonia di Pirro, ma Barni si consola con Spinelli che regala la prima vittoria Supersport alla Ducati. Perez Selfa, Zanni e Vannucci vincono nelle altre categorie ...Dominante con la Ducati, capace anche di battute mediatiche: il torinese a furia di pole (5ª della stagione) e di successi (può essere il primo dopo Marquez ad arrivare a 5 di fila) sta mettendo a tac ...