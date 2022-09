Elezioni: Meloni, 'fiducia in Berlusconi e Salvini, non c'è tempo per scaramucce' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda Salvini e Berlusconi mi sento assolutamente ottimista, credo assolutamente che non ci saranno problemi. Ci può essere adesso qualche piccola polemica, ma siamo in campagna elettorale, è normale che ciascun partito cerchi di segnalare la sua diversità anche rispetto agli alleati, in una cornice però nella quale sappiamo che sulle grandi materie siamo tutti d'accordo, che è quello che fa la differenza tra noi e il campo avverso". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci. "Sia Berlusconi che Salvini, che sono persone che la politica la conoscono bene, che amano questa Nazione, credo si rendano conto -ha aggiunto la leader di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguardami sento assolutamente ottimista, credo assolutamente che non ci saranno problemi. Ci può essere adesso qualche piccola polemica, ma siamo in campagna elettorale, è normale che ciascun partito cerchi di segnalare la sua diversità anche rispetto agli alleati, in una cornice però nella quale sappiamo che sulle grandi materie siamo tutti d'accordo, che è quello che fa la differenza tra noi e il campo avverso". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci. "Siache, che sono persone che la politica la conoscono bene, che amano questa Nazione, credo si rendano conto -ha aggiunto la leader di ...

