Coppa Davis 2022, Olanda-USA 2-1: van de Zandschulp e Griekspoor sorprendono gli americani a Glasgow (Di sabato 17 settembre 2022) Inaspettato a Glasgow. Nella sfida tra Stati Uniti e Olanda, valida per il Gruppo D della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022, sono stati i neerlandesi a imporsi 2-1 contrariamente alle aspettative. Gli accreditati statunitensi sono stati costretti a fare i conti con due ko nei singolari. Tommy Paul (n.29 del mondo) è stato battuto da Tallon Griekspoor (n.48 del mondo) per 7-5 7-6 (3). Una sfida equilibrata, ben interpretata dall’orange che ha saputo giocare al meglio i punti cardine della sfida. Ancor più pesante il successo di Botic van de Zandschulp: il n.35 ATP ha regolato il ben più quotato Taylor Fritz (n.12 del ranking) per 6-4 7-6 (3). Molto falloso il californiano al cospetto di un avversario, invece, molto ben centrato. In questo modo il riscontro ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Inaspettato a. Nella sfida tra Stati Uniti e, valida per il Gruppo D della fase a gironi delle Finali di, sono stati i neerlandesi a imporsi 2-1 contrariamente alle aspettative. Gli accreditati statunitensi sono stati costretti a fare i conti con due ko nei singolari. Tommy Paul (n.29 del mondo) è stato battuto da Tallon(n.48 del mondo) per 7-5 7-6 (3). Una sfida equilibrata, ben interpretata dall’orange che ha saputo giocare al meglio i punti cardine della sfida. Ancor più pesante il successo di Botic van de: il n.35 ATP ha regolato il ben più quotato Taylor Fritz (n.12 del ranking) per 6-4 7-6 (3). Molto falloso il californiano al cospetto di un avversario, invece, molto ben centrato. In questo modo il riscontro ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - FiorinoLuca : Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UN… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - RaiNews : Tutto facile per la Croazia: 3-0 contro l'Argentina, che finisce fuori dalla Coppa Davis. La squadra di Matric ora… - Gazzetta_it : #CoppaDavis, Croazia elimina l'Argentina e spera -