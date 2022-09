Conte preferisce la propaganda alla coerenza (Di sabato 17 settembre 2022) Conte ha scelto tre target precisi per il recupero di una parte dei consensi grillini sperperati nel giro di una legislatura: la difesa a oltranza del reddito di cittadinanza, fino a minacciare la guerra civile se il nuovo governo oserà anche solo toccarlo, i bonus a pioggia accompagnati dalla parola magica «gratuitamente» e il pacifismo senza see senza ma, anche se su quest'ultimo fronte sta incontrando a sinistra competitori più credibili di lui. Come dimostra, ad esempio, la sua recente comparsata a Coltano, in provincia di Pisa, dove era in corso la mobilitazione pacifista contro la costruzione di una mega base militare: un festival arcobaleno che gli ha però preferito De Magistris e Potere al Popolo, tanto che l'ex avvocato dello stesso popolo ha dovuto stare ai margini della manifestazione per evitare sgradevoli Contestazioni. I ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022)ha scelto tre target precisi per il recupero di una parte dei consensi grillini sperperati nel giro di una legislatura: la difesa a oltranza del reddito di cittadinanza, fino a minacciare la guerra civile se il nuovo governo oserà anche solo toccarlo, i bonus a pioggia accompagnati dparola magica «gratuitamente» e il pacifismo senza see senza ma, anche se su quest'ultimo fronte sta incontrando a sinistra competitori più credibili di lui. Come dimostra, ad esempio, la sua recente comparsata a Coltano, in provincia di Pisa, dove era in corso la mobilitazione pacifista contro la costruzione di una mega base militare: un festival arcobaleno che gli ha però preferito De Magistris e Potere al Popolo, tanto che l'ex avvocato dello stesso popolo ha dovuto stare ai margini della manifestazione per evitare sgradevolistazioni. I ...

