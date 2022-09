Constantine 2 si farà | Keanu Reeves torna nel sequel DC prodotto da J J Abrams

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 settembre 2022)tornerà a vestire i panni dineldel film DC appena annunciato da Warner Bros. Discovery: tra i produttori anche J.J.. I fan dipossono dormire sonni tranquilli, perché è finalmente stato annunciato unper il cinecomic DC del 2005 con protagonista. L'attore tornerà a interpretare il personaggio in una nuova pellicola prodotta da J.J.. È il sito Deadline a riportare la notizia che sì, un altro film disi, e non solo: per l'occasione vedremore anche il precedente interprete del personaggio sul grande schermo,, e il regista al ...